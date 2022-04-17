تم تجهيز قبو توسعة الملك فهد في الحرم المكي الشريف ليكون موقع الاعتكاف في المسجد الحرام وفق الضوابط المحددة في هذا الشأن.

استقبال طلبات الاعتكاف

يذكر أن التسجيل في خدمة الاعتكاف داخل المسجد الحرام بدأ في غرة شهر رمضان المبارك وحتى الخامس منه، عبر تطبيق الحرمين الشريفين أو موقع الرئاسة الإلكتروني، كما خصصت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية كبينة لمتابعة شؤون المعتكفين، والواقعة أمام باب الملك عبدالله (119) في الساحات الغربية من المسجد الحرام.

صلاة التهجد ودعاء القنوت

وفي شأن ذي صلة أكدت وزارة الشؤون الإسلامية على التقيد بضوابط الاعتكاف، وأن يكون إمام المسجد مسؤولًا عن الإذن للمعتكفين، وضرورة مراعاة أحوال الناس في صلاة التراويح، والاقتصار في دعاء القنوات على جوامع الدعاء، والتأكيد على مؤسسات الصيانة والنظافة بضرورة التأكد من نظافة المسجد، ومصليات النساء والعمل على تهيئتها، وتكثيف الجولات الميدانية لمتابعة عمل شركات النظافة والصيانة والتزام منسوبي المساجد بالتعليمات.