أبرز موقع QS top universities عدة أسباب تدفع الطلاب في الخارج إلى الدراسة في السعودية، قائلًا: إذا أردت الدراسة في الخارج ربما فكرت في بعض أكبر الوجهات الدولية مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا، لكن إذا كنت تريد شيئًا مختلفًا تمامًا، فالسعودية هي وجهتك.

6 أسباب لـ الدراسة في السعودية:

1- الجامعات السعودية لها مكانة بارزة

وقال تقرير الموقع الرائد عالميًّا للخدمات والتحليلات والرؤى الثاقبة لقطاع التعليم العالي العالمي: إن السعودية اتخذت خطوات نشطة على مدى العقد الماضي لتعزيز جامعاتها ومرافقها البحثية لتصبح رائدة.

وتابع أن هناك 29 جامعة سعودية مصنفة ضمن أفضل 100 جامعة في المنطقة العربية 2021، ومنهم أربع جامعات ضمن أفضل 250 جامعة عالمية، ومن هنا نرى أن المملكة العربية السعودية تبرز كمركز قوي لـ التعليم العالي، وخاصة في مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

2- فرص سفر مذهلة

وأضاف الموقع: من بين المزايا العديدة التي تدفعك إلى الدراسة في السعودية هي السفريات التي يمكنك القيام بها من هناك، فالمملكة تقع على مقربة من بعض أجمل المعالم السياحية في العالم وأهم وجهات السفر.

3- مجتمع دولي كبير ومتنوع

يتواجد في المملكة العديد من المؤسسات التي تقدم منحًا دراسية سخية للطلاب الدوليين، وتصل في بعض الحالات إلى إعفاءات كاملة من الرسوم الدراسية، ومعظم الدورات يتم تدريسها باللغة الإنجليزية والعديد من الجامعات السعودية بها أعداد كبيرة من الطلاب الدوليين المسجلين بالفعل.

وبالتالي إذا كنت تدرس في السعودية، فستتاح لك فرصة تكوين صداقات مع كل من السكان المحليين والطلاب من جميع أنحاء العالم، وإذا قررت العمل في المملكة بعد دراستك، فمن المرجح أن تلتقي مع محترفين شباب من خلفيات ثقافية مختلفة.

4- توفير المال

حرصًا على أن تصبح الجامعات السعودية أكثر عالمية، تحرص العديد منها على جذب الطلاب الدوليين، وتقديم حوافز تمويلية متنوعة ومنح دراسية، بالإضافة إلى ذلك، فإن تكاليف المعيشة في المملكة منخفضة نسبيًّا مقارنة بالعديد من أجزاء العالم، فهي أقل بنحو 37% من الولايات المتحدة وفقًا لموقع Numbeo.com في عام 2016.

وسيكلفك استئجار شقة بغرفة نوم واحدة في وسط المدينة حوالي 400 دولار أمريكي شهريًّا، ولتر من البنزين يقارب 0.16 دولار أمريكي.

5- فرص للإقامة والعمل

لفت الموقع إلى أن التطورات في الاقتصاد السعودي أتاحت فرصًا للخريجين الدوليين للعمل في مجالات مثل النفط وتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية والبنوك والتعليم والاتصالات وصناعات البناء.

6- تحسين السيرة الذاتية بخبرة دولية قيّمة

واختتم الموقع قائلًا: إذا قررت العودة إلى الوطن بعد الحصول على درجتك الجامعية من المملكة، فإن تجربة الدراسة في السعودية والعمل هناك لمدة حتى وإن كانت قصيرة ستساعدك على اكتساب نظرة عالمية قيمة، مما سيضيف بدوره قيمة إلى السيرة الذاتية الخاصة بك.

ويُذكر أن تحليلات موقع QS top universities تُعد المصدر الأكثر شهرة في العالم للبيانات المقارنة حول أداء الجامعات.