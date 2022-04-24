اشتعلت مواجهات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث أسفرت الجولة الخامسة عن أسماء بعض الفرق التي حسمت الصعود لـ أدوار خروج المغلوب.

وقدمت الفرق السعودية لكرة القدم، أداءً مميزًا في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، حتى الوقت الراهن، فباتت مرشحة لنيل بطاقة التأهل إلى دور الستة عشر.

أداء مميز لـ الشباب والهلال:

وحسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صعوده إلى دور الستة عشر، بصحبة الشباب، حيث تأهل الأول في الجولة الرابعة، وحسم الثاني البطاقة ضد مومباي سيتي.

وقدم نادي الهلال مستويات جيدة منذ بدية المسابقة الآسيوية، حيث فاز في أربع مواجهات وتعادل في مباراة وحيدة، حيث حقق أربعة انتصارات متتالية، فيما خطف نقطة من الشارقة.

وفاز الشباب بـ أربع مواجهات، ضمنت له صدارة المجموعة والتأهل إلى أدوار خروج المغلوب، حيث يُعد الليوث أكثر الأندية تسجيلًا للأهداف في مجموعات الغرب.

فرص الفيصلي والتعاون:

وصعد الفريق الكروي بنادي الفيصلي رسميًّا إلى دور الستة عشر، ولكن ما زال ينقصه مباراة وحيدة، لتحديد إذا كان سيتأهل على رأس المجموعة، أو كـ أفضل ثوانٍ.

وسقط التعاون أمام الدحيل، ولكن ما زال يمتلك فرصة يتيمة من أجل التأهل إلى أدوار خروج المغلوب، وهي تتمثل في فوزه على نادي باختاكور الأوزبكي.

وفي حالة فوز التعاون على باختاكور الأوزبكي يصعد رسميًّا، ضمن أفضل ثلاث ثوانٍ فـ مجموعات الغرب، حيث انفرد الدحيل القطري بصدارة المجموعة.