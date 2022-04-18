روى الأمير تركي الفيصل موقفًا طريفًا عندما أخبره عميد جامعة جورج تاون بأن والده الأمير فيصل أصبح ملكًا للمملكة العربية السعودية.

الأمير تركي الفيصل يروي موقف طريف عندما أخبره عميد جامعة جورج تاون بأن والده الأمير فيصل أصبح ملكًا للمملكة العربية السعودية.#ذات_تركي_الفيصل #قناة_السعودية @SamiAlJaber

pic.twitter.com/dPLVeoUmia — قناة السعودية (@saudiatv) April 17, 2022

تفاصيل الواقعة:

وقال الفيصل خلال حواره إلى برنامج “ذات” المذاع على قناة السعودية: إنه كان يوم أحد في شهر نوفمبر عام 1964 وكانت جريدة نيويورك تايمز تصدر ملحقًا وكان به مقال وصورة للملك فيصل حين كان وليًّا للعهد، وصباح الاثنين توجه إلى الجامعة وحارس الجامعة قال له إن العميد يريده.

تابع تركي الفيصل: توجهت إلى عميد الجامعة وقال لي: (يا تركي أيش تبغانا نسوي حالحين، أنت ما سمعت الأخبار)؟ فجاء في ذهنه إنه يتحدث عن المقال، ولكن العميد قال له: “لا أبوك صار ملك ولابد نتخذ إجراءات أمنية”، ولكنه قال له إنه يريد معاملة مثل الطلاب الآخرين وهو ما حدث بالفعل.