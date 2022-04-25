كشفت تقارير إعلامية عن اهتمام ناديي موناكو الفرنسي وخيتافي الإسباني بالتعاقد مع النيجيري أوديون إيغالو نجم نادي الهلال.

وقالت شبكة Sky: إن الفريقين الأوروبيين مهتمان بضم اللاعب النيجيري في صيف العام الحالي.

إيغالو مع الهلال حتى 2024:

ووقع الزعيم، عقدًا مع المهاجم النيجيري، حتى صيف 2024، كما يأمل الرئيس فهد بن نافل، في بقاء أوديون، عطفًا على ما يقدمه من مستويات جيدة جدًّا.

ولم يتضح بعد، ما إذا كان أوديون على أعتاب الرحيل عن الهلال، صيف 2022، لكن الأمر قد يكون ممكنًا.

وكان المهاجم النيجيري انضم لفريق الهلال في يناير 2022 قادمًا من نادي الشباب، وكانت أول مشاركاته مع الأزرق في بطولة كأس العالم للأندية ضد نادي الجزيرة الإماراتي، وفاز الهلال وقتها بسداسية مقابل هدف.