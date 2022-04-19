تسببت الفنانة المصرية ميرفت أمين في حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار أخبار تفيد بزواجها من رجل أعمال.

ونفت ميرفت أمين الشائعات في تصريحات صحفية أعربت من خلالها عن غضبها واستيائها لتناقل مثل هذه الأخبار، إلى جانب شائعات وفاتها.

زيجات عديدة:

وكانت الفنانة قد تزوجت عدة مرات أبرزها الفنان المصري حسين فهمي، وتزوَّجت من المطرب السوري موفق بهجت رغم رفض والديها زواجهما، لكنها انفصلت عنه بعد إلقاء القبض عليه، وكشفت أنها نادمة على الزواج منه.

كذلك تزوجت ميرفت أمين بعازف الجيتار الشهير عمر خورشيد في السبعينات، رغم أنه كان على علاقة بملكة جمال الكون اللبنانية جورجينا رزق، وحينما علمت وتأكدت من علاقتهما قررت الانفصال عنه، كما كانت الفنانة متزوجة من رجل الأعمال مصطفى السيد صاوي، لكنها انفصلت عنه بعدما طلب منها أن يكون مدير أعمالها؛ فشعرت أنه يحاول استغلالها.

وظهرت شائعات بشأن زواج الفنانة من الفنان المصري محمود قابيل إلَّا أن الأخير نفى شائعة زواجه منها.

ميرفت وحسين فهمي:

أما علاقة الفنانة ميرفت أمين مع حسين فهمي فكانت بدايتها خلال تصوير فيلم “نغم حياتي”، وكان الأخير متزوِّجا من نادية محرم ولديه طفلان، وبعد انفصال حسين فهمي عن زوجته بعد 14 عامًا من الزواج، قرر الزواج منها خلال تصوير فيلم مكالمة بعد منتصف الليل عام 1974، واستمر زواجهما لـ14 عامًا تكلل بإنجاب ابنتها منة الله ولكنهما انفصلا بسبب الخلافات.

تزوجت الفنانة ميرفت أمين أيضًا من المنتج الفلسطيني حسين القلا، لكن لم يستمر زواجهما طويًلا وطلبت الطلاق، فيما كانت آخر زيجات الفنانة هو رجل الأعمال مصطفى البليدي.