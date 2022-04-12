تشتمل هواتف آيفون على العديد من المزايا الفريدة والمهمة ومنها ميزة تتعلق بنقل النصوص بين التطبيقات.

هذي ميزة رهيبه بالآيفون تقدر تاخذ اي نص او اي ملف من تطبيق لتطبيق ثاني بطريقه سهله وسريعه

يعني لو حبيت تحول نص من تطبيق الواتس اب لتويتر بتقدر او من الرسايل النصيه الى الواتس اب pic.twitter.com/kryBHjL5pu — سعد الضاوي📱 (@MrSaa3d) April 11, 2022

ميزة نقل الملفات والنصوص

وقال الخبير التقني سعد الضاوي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن هذه الميزة تتيح نقل أي نص أو أي ملف من تطبيق لتطبيق ثانٍ بطريقة سهلة وسريعة.

وأضاف الضاوي : “يعني ذلك لو أردت تحول نص من تطبيق الواتساب لتطبيق تويتر تستطيع القيام بذلك من الرسائل النصية إلى الواتساب”.