لا يزال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يُعاني مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ولم ينجح بعد في تقديم المأمول منه، بعد الانضمام للفريق الباريسي في أغسطس الماضي قادمًا من نادي برشلونة الإسباني.

ميسي شارك بلقاء ستراسبوج ضد باريس سان جيرمان:

وخاض ميسي مباراة فريقه مساء أمس الجمعة أمام ستراسبورج في الدوري الفرنسي والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق في الجولة الـ35 من الدوري الفرنسي.

ورغم المشاركة، لم يظهر ميسي بأداء مميز، حيث فشل في التسجيل أو الصناعة أمام ستراسبورج، بعد أن حسم فريقه لقب الدوري الفرنسي منذ الجولة الماضية.

أرقام ميسي خلال المباراة:

وخلال لقاء ستراسبورج، مرر ميسي 41 مرة بنسبة دقة 82.9% منها 3 تمريرات طويلة و38 تمريرة قصيرة، لم يفز بأي التحام من 5 التحامات دخلها خلال المباراة.

ويُعتبر الموسم الحالي 2021/ 2022 ثاني أسوأ موسم لـ ميسي في مسيرته، بعد أن كان الأول في موسم 2003/ 2004 مع فريقه السابق برشلونة، حيث سجل هدفًا في 7 مباريات.