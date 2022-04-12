أعرب البرازيلي ميشيل ديلجادو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن سعادته بعد الفوز على الريان القطري بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

ديلجادو يٌعرب عن سعادته بفوز الهلال:

وقال لاعب نادي الهلال، في المؤتمر الصحافي الذي أقيم عقب مباراة الهلال والريان، والتي اقتنص فيها الزعيم السعودي الثلاث نقاط: “الفريق استطاع تقديم أداء كبير، ضد الفريق القطري، وتحكمنا في المباراة منذ الدقائق الأولى، فضلًا عن خلق العديد من الفرص أثناء اللقاء”.

وتحدث البرازيلي ميشيل ديلجادو، عن الفرص التي أُتيحت له خلال مباراة الريان القطري، قائلًا: “أُتيحت لنا العديد من الفرص، وكان بـ إمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف، بالإضافة لـ فرصتان أضعتهما أنا بـ شكل شخصي”.

وعن اختياره أفضل لاعب في المباراة، أضاف: “سعيد جدًّا بـ اختياري للمباراة الثانية على التوالي، كأفضل لاعب في فريقي خلال دور المجموعات، ولم أقدم مستواي الحقيقي إلى الآن”.

الهلال يتصدر مجموعته:

ويتصدر نادي الهلال ترتيب المجموعة الأولى، بعد انتهاء منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، برصيد ست نقاط، بينما يأتي الريان القطري في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ويتساوى كل من “استقلال دوشنبه والشارقة” بنقطة واحدة في المركز الثالث والرابع على التوالي.