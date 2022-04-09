أكد البرازيلي ميشيل ديلجادو، لاعب الهلال، على أن الفوز على فريق الشارقة الإماراتي في بداية مشوار الدفاع عن لقب دوري أبطال آسيا، مرضي بشكل جيد للزعيم.

تعليق ميشيل ديلجادو:

وكان ديلجادو سجل الهدف الثاني للزعيم في شباك الفريق الإماراتي.

وتحدث ديلجادو لـ قناة SSC قائلًا: “نتيجة مرضية وكان من المهم لنا الفوز، ونريد الفوز في المباريات المقبلة”.

وأضاف ديلجادو: “لا شك أن الفوز في المباريات القادمة هو طموحنا ويعطينا دافعًا معنويًّا كبيرًا”.

بيريرا يُبدع ويصنع الهدف الثاني:

وكان ديلجادو سجل الهدف الثاني لـ زعيم آسيا في الدقيقة الـ63 بعد تمريرة متقنة من مواطنه البرازيلي ماثيوس بيريرا.

يذكر أن ميشيل ديلجادو كان انضم إلى الهلال في يناير الماضي قادمًا من نادي فلامنجو البرازيلي.