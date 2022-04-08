ارتبط مصطلح ″ البيروقراطية ″ في أذهان الناس بتعقيد الإجراءات وعدم المرونة، والتي نجدها في اشتراطات وموافقة عدة جهات حكومية، والذي يساهم بشكل ظاهر في تعقيد سير إصدار التراخيص، وتعطيل مصالح المستثمرين.

يعتبر سوق أبها الرمضاني متنفسًا وقيمة رمضانية، ووجهة لأهالي أبها وزوار المنطقة، لكن يغيب هذا العام عن السوق الرمضاني حركته التجارية التي اعتاد عليها الأهالي منذ عقد من الزمن؛ بسبب بعض الاشتراطات التي تخص (الحضانات) والمتاجر المتنقلة للأسر المنتجة.

وما زال موقع السوق الرمضاني تحت التطوير، ومن شروط إنشاء الحاضنة الحصول على الموافقات من عدة جهات حكومية ومنها: الدفاع المدني وإدارة المرور، وللعلم لا يسمح في هذا السوق استخدام الغاز؛ لعدم اكتمال اشتراطات وسائل السلامة من الدفاع المدني.

ويواجه مزارعو المنطقة إشكالية في عرض منتجاتهم الموسمية من الفواكه والخضار؛ لعدم وجود أماكن مخصصة لهم، وذلك بعد قرار انتقال اختصاص الإشراف على أسواق الخضار والفواكه إلى وزارة الزراعة.

وأخيرًا… هل البيروقراطية هي مَن عرقل مجال الاستثمار في المنطقة أم هناك أسباب أخرى؟