تنطلق خلال أيام منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يعود السباق بين الفرق السعودية رغبة في التتويج بالمسابقة المحلية الأكبر.

ويشهد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مُنافسة شرسة، حتى الجولات الأخيرة، فلم يتمكن أي نادٍ من حسم موقعه في جدول ترتيب المسابقة.

مُنافسة قوية على اللقب:

وتظل المُنافسة على اللقب، والتتويج بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مستمرة بين الاتحاد والهلال حتى اللحظات الأخيرة، حيث يرغب كل فريق في خطف اللقب من الآخر.

ويبقى لنادي الهلال سبع مباريات، حيث يأمل الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق، ورجاله، في تحقيق الفوز بهم، وانتظار أي تعثر للعميد.

وعلى الجانب الآخر، يمنى نادي الاتحاد نفسه، في تجنب أي تعثرات من أجل حسم لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، رغبة في العودة لمنصة التتويج من جديد.

حلم التتويج يراود الاتحاد:

ويغيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، عن التتويج بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، منذ ما يزيد عن 13 عامًا، وبالتالي يستهدف العميد العودة للتتويج باللقب.

ومن المتوقع، أن تكون مباراة الهلال والاتحاد، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، هو اللقاء الحاسم بين الفريقين، على صراع اللقب.

وتُعد مباريات القمة، بمثابة ست نقاط، حيث تمنح فريق الأفضلية على حساب الآخر، مما تقرب أحدهم إلى اللقب، وتُبعد الفريق الآخر، وبالتالي سينظر الجهاز الفني إلى مواجهة الهلال والاتحاد على هذا النحو.

سلاح الهلال في دوري محمد بن سلمان:

ويتسلح الهلال بمواجهاته الأخيرة في كل البطولات، حيث يُعتبر أحد الفرق التي مازالت تمتلك الفرصة للمنافسة على كل البطولات خلال الموسم الحالي.

وكان الزعيم قد نجح في التأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ثم حصد بطاقة الصعود إلى دور الـ16 في دوري أبطال آسيا.

وما زال الهلال يتمتع بفرصة أخيرة، من أجل حسم لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يُعتبر منافساً قوياً على البطولة المحلية.