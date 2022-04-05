أعلن نادي التعاون عن توقيع العقود رسميًّا مع المدير الفني الهولندي جون فان دين بروم، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم.

بروم يقود التعاون:

وكان التعاون قد أقال مدربه البرتغالي جوزيه جوميز بالتراضي بين الطرفين، وتم تكليف المدرب الوطني محمد العبدلي، بقيادة الفريق، ويمكن الاطلاع عبر التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ونشر حساب نادي التعاون الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا أثناء توقيع العقود مع بروم، قبل أن يبدأ مهمته مع الفريق ويقود مران، الاثنين.

وبدأ مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بعمليات التسخين وتدريبات لياقية مكثفة رفقة المعد البدني، قبل أن يفرض الهولندي بروم تمارين لعب الكرة من لمسة واحدة وسط مساحات ضيقة.

نادي التعاون هذا الموسم:

ويستعد التعاون لبدء مشواره في مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي لخويا القطري، مساء يوم الخميس المقبل، ويطمح لتحقيق انطلاقة قوية.

على الجانب الآخر، يحتل التعاون المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم برصيد 26 نقطة من الفوز في 5 مباريات والتعادل 11 مرة، وخسر 9 مرات.