يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مستوى مميزًا في دوري أبطال آسيا 2022 خلال مشاركته العاشرة في البطولة القارية.

نادي الشباب يتألق:

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب هو الأكثر تسديدًا على مرمى المنافسين ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا حتى الآن، حيث قام لاعبوه بتسديد 18 تسديدة بين القائمين والعارضة.

وسجل الشباب رقمًا مميزًا خلال مشاركته العاشرة في دوري أبطال آسيا، حيث نجح في تحقيق فوزين متتالين في أول مواجهتين بمرحلة المجموعات للمرة الأولى في تاريخه، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الشباب في دوري أبطال آسيا:

ولعب الشباب ضد الجزيرة الإماراتي بالأمس، في إطار مواجهات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، وفاز الليوث بثلاثية دون رد، سجلها تركي العمار، وهدفين للبرازيلي كارلوس جونيور.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب رصيده إلى 6 نقاط، لينفرد بصدارة مجموعته ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2022، فيما يتذيل بنادي الجزيرة الإماراتي الترتيب بدون رصيد.