ظهر نادي الشباب بشكل مميز خلال مشاركته الحالية في بطولة دوري أبطال آسيا 2022، ما يحفز لاعبيه لمواصلة التألق وخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

الشباب يتجاوز الجزيرة بثلاثية:

ولعب الشباب ضد الجزيرة الإماراتي بالأمس، في إطار مواجهات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، وفاز الليوث بثلاثية دون رد، سجلها تركي العمار، وهدفين للبرازيلي كارلوس جونيور.

ووصل رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب إلى 6 نقاط، لينفرد بصدارة مجموعته ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2022، فيما يتذيل بنادي الجزيرة الإماراتي الترتيب بدون رصيد.

نادي الشباب يتألق في آسيا:

وسجل نادي الشباب رقمًا مميزًا خلال مشاركته العاشرة في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث نجح في تحقيق فوزين متتالين في أول مواجهتين بمرحلة المجموعات للمرة الأولى في تاريخه.

وفشل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في تحقيق الفوز أول جولتين خلال مشاركاته السابقة في دوري أبطال آسيا التي انطلقت عام 2003، كما تعادل في أول مباراتين له بمشاركته الأخيرة عام 2015.

ويُعد الشباب الأقوى على الصعيدين الدفاعي والهجومي بين فرق غرب القارة، بعد مرور جولتين من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا 2022، حيث نجح في تسجيل 6 أهداف، ولم يستقبل أي هدف.