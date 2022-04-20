يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في مواصلة تألقه في بطولة دوري أبطال آسيا 2022، وتحقيق الفوز على مومباي سيتي الهندي.

نادي الشباب يتصدر مجموعته:

ونجح نادي الشباب في تجاوز القوة الجوية العراقي بثلاثية نظيفة، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، ليقترب من التأهل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الشباب يبحث عن الصدارة:

وينتظر الشباب مواجهة هامة ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مومباي سيتي الهندي، مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في خطف نقاط المباراة، من أجل حسم التأهل مبكرًا إلى الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، كما أنه سيضمن الصعود في صدارة مجموعته.

وقبل المواجهة المرتقبة، ينفرد الليوث بصدارة مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا برصيد 10 نقاط، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مومباي سيتي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.