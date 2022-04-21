يُقدم نادي الشباب بقيادة مدربه الروماني ماريوس سوموديكا مستوى مميزًا في بطولة دوري أبطال آسيا 2022، ويطمح لخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

نادي الشباب يبحث عن الصدارة

ويبحث الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب عن تجاوز مرحلة المجموعات للمرة الثامنة في تاريخه، حيث سبق وتأهل كمتصدر مجموعته 4 مرات، فيما حل وصيفًا في 3 نسخ.

وتأهل الشباب في صدارة مجموعته، عام 2006 برصيد 13 نقطة، في 2010 بـ10 نقاط، فيما جمع 13 نقطة في 2013، و15 نقطة عام 2014، وصعد كوصيف في نسخ 2007 بـ10 نقاط، 2009 بـ7 نقاط و2011 بـ11 نقطة.

الشباب ضد مومباي سيتي

ويلعب الشباب ضد مومباي سيتي الهندي، مساء يوم غد الجمعة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

وقبل مباراة الغد، ينفرد نادي الشباب بصدارة مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا برصيد 10 نقاط، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مومباي سيتي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.