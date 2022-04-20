يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بشكل مميز على الصعيد الهجومي في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا.

نادي الشباب يسجل 10 أهداف

ونجح الشباب في تسجيل 10 أهداف ضمن منافسات نسخة واحدة من البطولة القارية للمرة الرابعة منذ مشاركته لأول مرة في دوري أبطال آسيا عام 2005.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب أعلى معدل تهديفي في دوري أبطال آسيا 2010 برصيد 19 هدفًا، وسجل 15 هدفًا في 2013، و13 هدفًا موسم 2014.

وتجاوز الشباب حاجز الـ100 هدف في بطولة دوري أبطال آسيا، ليكون رابع فريق سعودي يحقق هذا العدد من الأهداف بعد الهلال، الاتحاد والأهلي.

الشباب ضد مومباي سيتي

ويلعب الشباب ضد مومباي سيتي الهندي، مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

وقبل المباراة المقبلة، ينفرد نادي الشباب بصدارة مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا برصيد 10 نقاط، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مومباي سيتي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.