يسعى نادي الهلال بقيادة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز لمواصلة تألقه ضد فريق الريان القطري ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

الهلال ضد الريان:

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد الريان على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، مساء يوم غد الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الثاني في المجموعة الأولى بمنافسات دوري أبطال آسيا 2022 برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن الريان متصدر الترتيب.

نادي الهلال يسعى لمواصلة انتصاراته:

ويملك الهلال سجلًا مميزًا أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الريان القطري، حيث تقابلا 9 مرات في جميع المسابقات، ونجح الزعيم في تحقيق 5 انتصارات، وخسر مرة، وخيم التعادل على نتيجة 3 مواجهات.

وفي بطولة دوري أبطال آسيا بنظامها الحديث، تواجها 6 مرات، وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من تحقيق الفوز 4 مرات، مقابل فوز وحيد للريان، وتعادل في لقاء.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في تحقيق 4 انتصارات متتالية في مرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا نسختي 2013 و2017، وتقابلا في عام 2018، تعادلا إيجابيًّا في المباراة الأولى، وفاز الريان في المواجهة الثانية.