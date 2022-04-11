انتهت، منذ قليل، مباراة ناساف ضد الوحدات الأردني، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022، بفوز الفريق الأوزبكي بهدفين دون رد.

تعادل سلبي:

وبدأت مباراة ناساف ضد الوحدات التي أُقيمت على إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام بشكل سريع، وأطلق شروف محي الدينوف كرة قوية، مرت بجوار قائم الفريق الأردني.

ورد الوحدات سريعًا عن طريق هجمة منظمة وصلت إلى خالد عصام، ليسدد كرة قوية أمسكها الحارس عبدالواحد نعمتوف، واستمرت محاولات الفريقين وسط تفوق نسبي للفريق الأوزبكي الذي تميز أداؤه بالسرعة.

وكاد الفرق الأردني أن يهز الشباك عن طريق عرضية منذر أبو عمارة للاعب أحمد سمير، ولكن مرت رأسيته بجوار القائم، لينحصر اللعب في وسط الملعب وسط غياب الخطورة على المرميين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

فوز ناساف ضد الوحدات:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، أطلق أنسل نورتشاييف تسديدة قوية، إلا أن الحارس تصدى لها، وحافظ الوحدات على توازنه وحاول بناء هجمات، قبل أن ينجح ناساف في هز شباك عند الدقيقة 71 عن طريق ماركو ستانوييفيتش.

ومرت رأسية محمد أنس فوق العارضة، قبل أن يسجل ستانوييفيتش الهدف الثاني له ولفريقه من ركلة جزاء عند الدقيقة 84، وحاول الفريق الأردني تقليص الفارق، ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بفوز ناساف ضد الوحدات بثنائية نظيفة.

ورفع الفريق الأوزبكي رصيده إلى 4 نقاط في المجموعة الخامسة من بطولة دوري أبطال آسيا 2022، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدات الأردني عند نقطة واحدة.