يستعد المنتخب السعودي في نوفمبر المقبل لخوض مواجهات قوية في كأس العالم 2022 ضد الأرجنتين والمكسيك وبولندا في المجموعة الثالثة من مباريات المونديال.

تاريخ نتائج الأخضر في 16 لقاء بـ كأس العالم:

الأخضر سبق له أن خاض 16 مباراة في 5 نسخ سابقة شارك فيها في كأس العالم، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل مرتين وخسر 11 لقاء.

المنتخب السعودي فاز على المغرب وبلجيكا في مونديال 1994 وعلى مصر في مونديال 2018، بينما تعادل مع منتخبي جنوب إفريقيا وتونس في مونديالي 1998 و 2006 على الترتيب.

كذلك، الأخضر لم يسبق له الفوز على منتخبات “الأرجنتين والمكسيك وبولندا” في لقاءات سابقة، حيث واجه المنتخب السعودي، منتخب الأرجنتين في 4 مباريات فازت الأرجنتين مرتين والتعادل كان مرتين.

المنتخب السعودي تقابل مع المكسيك في خمس مباريات، كان التعادل حاضرًا في لقاء وفوز المكسيك في 4 مباريات.

المنتخب السعودي واجه منتخب بولندا في 3 مباريات ودية، فازت فيها بولندا.

موعد مباريات المنتخب السعودي بالمونديال:

المباراة الأولى لـ الأخضر في كأس العالم 2022 ستكون أمام منتخب “الأرجنتين في ملعب لوسيل يوم 22 نوفمبر”.

المباراة الثانية بين منتخبي “السعودية وبولندا” على ملعب الجنوب يوم 26 نوفمبر.