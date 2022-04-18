يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح بشكل جيد مع مدربه اليوناني جيورجيوس دونيس، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الفتح مع دونيس:

وتولى دونيس تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح منتصف شهر يناير الماضي، خلفًا لمدربه البلجيكي يانييك فيريرا، ونجح في تغيير هوية النموذجي بعد تذبذب مستواه هذا الموسم.

وخاض النموذجي 9 مباريات تحت قيادة دونيس في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، نجح في تحقيق 4 انتصارات، وخسر 3 مرات وتعادل مرتين، حيث بدأ مشواره بتعادل إيجابي مع الشباب.

الفتح في دوري محمد بن سلمان:

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 31 نقطة من الفوز 8 مرات، والتعادل في 7 مواجهات، وخسر 10 مرات.

وينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح 5 مباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الرياضي الحالي أمام كل من؛ الاتحاد، الطائي، ضمك، الهلال والنصر.