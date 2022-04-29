يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي لاستعادة بريقه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد تألقه في دوري أبطال آسيا 2022.

الفيصلي يتألق آسيويًا ويعاني محليًا

ولم يظهر عنابي سدير بالمستوى المتوقع في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث عانى من تذبذب الأداء والنتائج، ليتواجد في المراكز الأخيرة، قبل أن يخطف الأنظار في مشاركته القارية.

وظهر الفيصلي بشكل مميز خلال مشاركته في بطولة دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه، بعدما نجح في التأهل إلى منافسات دور الـ16 في صدارة مجموعته، ما يحفز لاعبيه على مواصلة التألق.

ويطمح المدير الفني اليوناني مارينوس أوزونيديس لاستغلال الحالة المعنوية المرتفعة للاعبيه، ومواصلة النتائج الإيجابية في المباريات المتبقية بالدوري، من أجل البقاء وسط الكبار في الموسم المقبل.

عنابي سدير في دوري محمد بن سلمان

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي ضد نظيره أبها، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل عنابي سدير المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 28 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في المركز السادس برصيد 32 نقطة.