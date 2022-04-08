يستعد الوحدات الأردني لملاقاة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، في مواجهة جديدة أمام الأندية السعودية في بطولة دوري أبطال آسيا.

الفيصلي يواجه الوحدات اليوم

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدات الأردني في المجموعة الخامسة ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، التي تضم كلًّا من؛ الفيصلي، السد القطري وناساف كارشي الأوزبكي.

ويبدأ الفيصلي مشواره في دوري أبطال آسيا 2022، مساء اليوم الجمعة، بمواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدات على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

الوحدات الأردني أمام الفرق السعودية

وتُعد مباراة الفيصلي ضد الوحدات اليوم، هي المواجهة الرابعة للفريق الأردني أمام الفرق السعودية في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث سبق وواجه الاتحاد مرة، والنصر مرتين.

ولعب الوحدات الأردني ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الملحق المؤهل إلى مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2016، وفاز العميد بهدفين مقابل هدف على ملعب الجوهرة المشعة.

وواجه الوحدات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في مرحلة المجموعات بالنسخة الماضية في الرياض، وتعادلا سلبيًا على ملعب مرسول بارك، قبل أن يفوز إيابًا بنتيجة 2/1.