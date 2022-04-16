اختتمت منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، وقدمت الفريق السعودية أداء مميزاً، حيث حملت العديد من المفاجآت، التي بدأت بتعادل الشباب وعودة التعاون لنغمة الانتصارات من جديد.

واشتعلت منافسات الجولة الثانية، التي شهد خسارة الشباب لنقطتين بعد تعادله الإيجابي مع القوة الجوية، وفوز التعاون بثلاثية نظيفة على حساب نادي سباهان الإيراني.

فيما شهد اليوم الثاني، فوز الهلال بصعوبة كبيرة على نظيره نادي استقلال دوشنبه بهدف نظيف، وبنفس النتيجة اقتنص الفيصلي الثلاث نقاط من نظيره نادي نسف قرشي الأوزبكي.

نتائج قوية في الجولة الثالثة:

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تصدره لجدول الترتيب بعد الفوز على نظيره استقلال دوشنبه بهدف دون رد، سجله سلمان الفرج بتمريرة مساعدة من زميله في الفريق ياسر الشهراني.

وتمكن الفيصلي بهدف لـ جوليو تافاريس، من اقتناص الثلاث نقاط وتحقيق الفوز التاريخي الثاني، في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، بعد تغلبه على السد بهدفين لهدف في الجولة الثانية.

فيما عاد التعاون لـ استعادة بريقه، بعد الفوز بثلاثية نظيفة على حساب نادي سباهان الإيراني، حيث سجل الأهداف كل من “نواف الصبحي، زي لويس، ويزيد البكر” على التوالي.

وتعادل الشباب بصعوبة كبيرة، ضد نادي القوة الجوية العراقي، الذي بدأ بمباغتة الليوث بهدف في الدقيقة الـ 68، عن طريق رودريك ميلر، وفي الوقت القاتل وقبل النهاية بثوانٍ أدرك حسين القحطاني هدف التعديل.