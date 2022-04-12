تواصل الفرق السعودية لكرة القدم، تقديم مستوى جيد، ونتائج قوية خلال منافسات الجولة الثانية في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

واختتمت منافسات الجولة الثانية في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، بالأمس، حيث تألقت الفرق السعودية، وحققت للجولة الثانية على التوالي نتائج مميزة.

الهلال والشباب والفيصلي يخطفون الفوز:

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الفوز على الريان القطري بثلاثية نظيفة، ليضيف النقطة السادسة في رصيده بالمجموعة الأولى، ويحتل الصدارة.

وافتتح عبد الله الحمدان التهديف في الشوط الأول، عن طريق تمريرة سحرية من محمد البريك، سددها مباشرة في المرمى، ليواصل الهلال ضغطه بهجمات خطيرة على مرمى الريان القطري لـ إحراز الهدف الثاني.

وسجل محمد كنو هدف التعزيز، في بداية الشوط الثاني، بتمريرة رائعة لـ عبدالله الحمدان، الذي أرسل كرة عرضية، لـ كنو، الذي سددها صاروخية في مرمى الريان، وأضاف الهدف الثاني لصالح الزعيم.

وفي نهاية المباراة، تمريرة سحرية لـ ناصر الدوسري داخل منطقة الجزاء، سددها مباشرة داخل الشباك، ليخرج الهلال بثلاثية نظيفة وثلاث نقاط جديدة.

وفي المقابل، نجح الشباب في مواصلة الفوز في دور المجموعات الآسيوي، حيث أمطر شباك الجزيرة بثلاثة أهداف دون رد، ليحقق الفوز الثاني على التوالي له، حيث سجل كارلوس أبريليو هدفين، وتركي العمار هدف.

فيما، تمكن نادي الفيصلي من تحقيق الفوز الأول له في دور المجموعات، على حساب السد القطري، بهدفين لهدف، حيث تقدم الثاني أولا ليعود العنابي بثنائية هشام فايق وجوليو تافاريس مهاجمي الفريق.

التعاون يسقط جريحًا ضد باختاكور:

وسقط التعاون على يد باختاكور بهدف نظيف، في الجولة الثانية في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، بعد الفوز في الافتتاح على حساب الدحيل القطري.