يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، تفوقه في أولى مشاركاته في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، حيث حقق الفريق نجاحًا ملحوظًا خلال أول ثلاث جولات.

وبات الفيصلي يبحث عن الفوز في جميع مواجهاته القادمة، حيث يتبقى له ثلاث مباريات آسيويًا، ويأمل من خلالها إلى التأهل لـ المرحلة المقبلة في بطولة دوري أبطال آسيا.

ونجح الفيصلي في اقتناص سبع نقاط، من أصل تسعة في أول ثلاث جولات في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

الفيصلي يحقق الفوز الثاني آسيويًا:

نجح الفيصلي في اقتناص أول نقطة ضد نادي الوحدات الإماراتي، حيث تقدم العنابي عن طريق هشام فايق في مطلع الشوط الأول، قبل أن يدرك الثاني التعادل.

وحقق فوزه الأول على حساب نادي السد القطري، بهدفين مقابل هدف، حيث تقدم الثاني بأول أهداف اللقاء بينما عاد الفيصلي في النتيجة عن طريق ثنائية هشام فايق، وجوليو تافاريس.

وفي المباراة الأخيرة، اقتنص الثلاث نقاط بهدف عن طريق جوليو تافاريس، ليحقق الفريق الكروي الأول بنادي الفيصلي فوزه التاريخي الثاني على حساب نادي نسف قرشي الأوزبكي.

ويطمح نادي الفيصلي، في تحقيق فوز جديد ضمن منافسات الجولة الرابعة في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، يوم الثلاثاء المقبل.