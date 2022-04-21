أعلنت شبكة نتفليكس Netflix العالمية لعرض الأفلام، أنه سيتم تزويد المنصة بالإعلانات، وذلك بعد سنوات من مقاومة هذا الأمر، بحسب شبكة CNBC. وقال الرئيس التنفيذي للشركة الأمريكية، ريد هاستينغز: بعد سنوات من مقاومة الإعلانات على خدمة البث، أصبحت نتفليكس الآن مستعدة لوضع هذا الاقتراح حيز التنفيذ، وفي المقابل، سنقدم خططًا للمشتركين بسعر أقل.

ولطالما عارض هاستينغز إضافة إعلانات تجارية أو عروض ترويجية أخرى إلى المنصة، لكنه قال في الاجتماع الأخير بين المسؤولين لمشاركة الأرباح: إنه بات من المنطقي الآن توفير الإعلانات.

وقال هاستينغز: أولئك الذين تابعوا Netflix منذ إطلاقها، يعرفون أنني كنت ضد تعقيد وضع الإعلانات وأنني معجب كبير ببساطة الاشتراك، ولكن بقدر ما أنا معجب بذلك، فأنا معجب أيضًا بحرية الاختيار، حيث سيتعين على المشتركين الاختيار بين الخطة السعرية المتاحة حاليًّا أو اختيار خطة سعرية أقل مقابل عرض الإعلانات.

وتابع أن الخيار لن يكون متاحًا على الأرجح في الخدمة لمدة عام أو عامين.

خسائر نتفليكس الكبيرة:

ويأتي ذلك تزامنًا مع إعلان الشركة الأمريكية خسارة أكبر عدد من المشتركين وأسوأ أداء لها هذا العام، حيث خسرت 200 ألف مشترك دفعة واحدة لأول مرة منذ عقد كامل، ومن المتوقع أن يصل الرقم إلى مليوني مشترك في الشهرين القادمين، كما خسرت 54 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد فقط.

وتأتي الخسارة بسبب المنافسة المتزايدة من المنصات الأخرى، فضلًا عن انتشار كلمات المرور والتضخم، وفي محاولة لجذب المزيد من المشتركين، زادت Netflix من إنفاقها على المحتوى من النسخ الأصلية، ورفعت أسعار خدماتها، ويمكن أن تحقق فكرة دخول الإعلانات للمنصة بعض المكاسب.