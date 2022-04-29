انتهت مباراتا ذهاب نصف النهائي في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم مساء أمس الخميس، بفوز آينتراخت فرانكفورت الألماني على ويست هام يونايتد الإنجليزي، وفوز لايبزيج الألماني على جلاسكو رينجرز الإسكتلندي.

نتيجة مباراتي ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي

ونجح فرانكفورت في الفوز على ويست هام بنتيجة 2-1 في الذهاب الذي أُقيم في العاصمة الإنجليزية لندن، حيث سجل للفريق الإنجليزي اللاعب ميشيل أنطونيو، بينما سجل لـ فرانكفورت كل من كناوف و دايتشي كامادا.

أما اللاعب الإسباني أنجيلينو فسجل هدف الفوز لفريق لايبزيج في شباك جلاسكو رينجرز.

موعد مباراتي الإياب

وتُقام مباراتا الإياب في البطولة الخميس المقبل، حيث يلعب جلاسكو رينجرز مع نادي لايبزيج في إسكتلندا، بينما يلعب آينتراخت فرانكفورت مع نادي ويست هام في ألمانيا.

وكان لايبزيج تأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبي على حساب فريق أتالانتا الإيطالي، بينما تأهل آينتراخت فرانكفورت على حساب فريق برشلونة الإسباني، وتأهل فريق ويست هام على حساب ليون الفرنسي.

أما فريق جلاسكو رينجرز فتأهل على حساب فريق سبورتينج براجا البرتغالي.