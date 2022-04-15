أكد وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود، المهندس أسامة الحجيلي، نجاح خطة التفويج في استقبال المصلين صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك للعام 1443هـ، والتي شهدت أعدادًا كبيرة، ووفق الخطط المرسومة من الوكالة والجهات المشاركة، واستعداد كامل القوى البشرية ليؤدي ضيوف الرحمن عباداتهم بكل يسر وسهولة.

تأهب واستعداد:

وأشار الحجيلي إلى أنه تم التأهب والاستعداد لاستقبال المعتمرين والمصلين وتهيئة المسارات المخصصة لدخول صحن المطاف والمصليات، وتهيئة صحن المطاف والمسعى بخطط وإجراءات وآليات ممنهجة لإدارة الحشود، وضعت مسبقًا لضمان سلامتهم ووصولهم إلى وجهاتهم بيسر وسهولة، مع ضمان وجود التنسيق والتواصل الفعال والمستمر مع كافة الجهات المعنية في المسجد الحرام، بما يسهم في نجاح إدارة الحشود الكبيرة.

وفي الختام أكد الحجيلي بأن تلك الجهود تأتي بتوجيهات من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس في تقديم كل ما يخدم الزوار والمعتمرين ضمن خطة موسم شهر رمضان، والتي توافق توجيهات ولاة الأمر حفظهم الله، ولضمان شمولية الخدمات لكافة القاصدين.