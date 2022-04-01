أعلن المبتكر يوسف بندقجي، عن نجاح المملكة في زراعة الأرز بالصحراء بمواد مبتكرة محليًّا.

التكلفة أقل:

وقال بندقري في تصريحات إلى “الإخبارية”: إن الطعم لا يختلف كثيرًا، كما أن التكلفة أقل، حيث إنه في بداية التجربة تم زراعة الأرز على شاطئ البحر في جدة، وتم الري بهذا النظام 4 مرات في الشهر لمدة 170 يومًا، وبعد هذا تم الحصول على الأرز دون غمر الأحواض.

نقلة نوعية:

ولفت إلى أن هذه تعتبر نقلة نوعية في الزراعة وفي الري لأن بهذه الطريقة يتم من خلالها توفير 80% من مياه الري، فغالبًا حقول الأرز تستهلك كميات كبيرة من المياه، لكن بهذه الطريقة والمواد التي تم ابتكارها، تم حل المشكلة.