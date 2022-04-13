أعلن صالح الشهري، لاعب نادي الهلال، عن نجاح عمليته الجراحية التي أجراها مؤخرًا في فنلندا في وتر القدم.

كيف أُصيب صالح الشهري؟

وكان الشهري أُصيب في وتر القدم في مباراة الهلال والشارقة الإماراتي في الجولة الأولى بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

تعليق لاعب الهلال:

وقال الشهري قبل قليل عبر حسابه في “تويتر”: “بحمد الله، أجريت مساء اليوم عملية جراحية بوتر القدم، تكللت بالنجاح، خالص الشكر والتقدير لـ فهد بن نافل رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي فهد المفرج وكافة منسوبي النادي على توفير أفضل الخدمات الطبية وتذليل كافة الصعاب”.

وأضاف الشهري: “جماهير الهلال الوفية، كل الشكر والتقدير على رسائلكم وشرف لي دائمًا تمثيل هذا الكيان العظيم، بإذن الله نعود أقوى وأفضل”.

جدير بالذكر أن صالح الشهري كان غاب عن مباراة الهلال ضد الريان القطري بالجولة الثانية من دور المجموعات بأبطال آسيا، ومن المتوقع غيابه لمدة 6 أسابيع عن مباريات الفريق، مما يعني نهاية موسمه.