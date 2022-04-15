تقدم الفرق السعودية أداءً متميزًا في دوري أبطال آسيا، هذا الموسم، بعد إقامة دور المجموعات بنظام التجمع بقرار الاتحاد الآسيوي، واختيار المملكة لـ إقامة فعاليات الحدث.

وشهد دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا عددًا من الأرقام القياسية لصالح الفرق السعودية المشاركة في البطولة هذه النسخة وهي كالآتي: “التعاون، الفيصلي، الهلال والشباب”.

رقم مميز لـ العنابي والذئاب:

ويتميز لاعبو فريقي التعاون والفيصلي، في قطع الكرات من الخصم وإفساد الهجمات، خلال دور المجموعات، حيث يقدم الثنائي أداءً مميزًا في البطولة منذ الجولة الأولى.

نجح حسين سالم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، في قطع الكرات، وإفساد هجمات الخصم في أول جولتين بدوري أبطال آسيا هذا الموسم كأكثر لاعب في البطولة.

وتساوى حسن سالم مع سعد يسلم لاعب الفريق الكروي لنادي التعاون برصيد ثماني كرات لكل لاعب، حيث جاء رصيد الثاني بعد خوض ثلاث جولات أكثر من الأول.

انتصار ثمين ولقاء منتظر:

وحقق نادي التعاون انتصارًا ثمينًا على نظيره سباهان بثلاثية، سجلها كل من “نواف الصبحي، زي لويس، ويزيد البكر”، ليرفع الذئاب رصيدهم للنقطة السادسة في الصدارة.

وستقام مباراة العنابي ضد نسف قرشي الأوزبكي، ضمن منافسات الجولة الثالثة، اليوم الجمعة، عند الساعة الحادية عشرة والربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأمير محمد بن فهد.