قدمت الفرق القطرية لكرة القدم، أداءً جيدًا في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، رغم التعثر في افتتاح المسابقة القارية.

وسرعان ما استعادت الفرق القطرية بريقها في دوري أبطال آسيا، حيث ينافس الدحيل أمام التعاون على صدارة المجموعة، ويلاحق الريان الهلال على الصدارة.

ورغم فوز الفيصلي بثنائية على السد القطري، ولكنه منافس قوي لـ العنابي على صدارة المجموعة، حيث ظهرت جميع الفرق بـ مستوى مميز جدًا.

رقم مميز لـ ثنائي الدحيل والريان:

وتصدر ياسين إبراهيمي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الريان القطري، قائمة اللاعبين الأكثر مراوغة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وجاء الجزائري ياسين إبراهيمي في المركز الأول برصيد 28 مراوغة ناجحة، وتبعه في المركز الثاني البلجيكي إيدميلسون جونيور نجم نادي الدحيل برصيد 22 مراوغة.