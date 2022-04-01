أوضح المدافع جوزيه فونتي لاعب منتخب البرتغال ونادي ليل الفرنسي، أن مواطنه كريستيانو رونالدو قد يشارك في مونديال 2026 في حال تأهل المنتخب البرتغالي، ملمحًا أن مونديال 2022 بقطر لن يكون الأخير لـ رونالدو.

41 عامًا سيكون عمر كريستيانو رونالدو بـ مونديال 2026

ويبلغ رونالدو نجم مانشستر يونايتد حاليًا من العمر 37 عامًا، وفي حال شارك بمونديال 2026 سيكون عمره 41 عامًا.

وتحدث فونتي في تصريحات إعلامية قائلًا: “أعتقد أن رونالدو أوضح الأمر جدًا في حواره الأخير، هو من سيُحدد مُستقبله”.

وأضاف: “من جانبي أعتقد أن رونالدو يشعر بحالة جيدة بدنيًا، إذا كانت هناك فرصة لمُواصلة الأداء في أعلى المستويات فإنه سيُواصل اللعب كما قال”.

وتابع فونتي: ” كريستيانو الوحيد الذي يعلم بمستقبله، لذلك فهو فقط من سيحدده”.

البرتغال تصعد للمرة السادسة تواليًا

وكان منتخب البرتغال وصل إلى كأس العالم للمرة الثامنة في تاريخه، والسادسة على التوالي، بعد الفوز على منتخب مقدونيا الشمالية في الملحق الأوروبي الثلاثاء الماضي.