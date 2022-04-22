أعلن النمساوي دافيد ألابا ظهير أيسر نادي ريال مدريد الإسباني، تحديه للمدرب الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي قبل لقاء الفريقين في مباراتي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ماذا قال نجم الريال عن جوارديولا ؟

وكان الريال صعد لدور الأربعة، على حساب فريق تشيلسي الإنجليزي، بينما صعد مانشستر سيتي على حساب أتلتيكو مدريد الإسباني.

ويلتقي ألابا مع ريال مدريد ضد جوارديولا مدربه السابق في بايرن ميونخ الألماني المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، في منافسات دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال ألابا: “العلاقة مع جوارديولا؟ لم نتواصل مُؤخرًا، ولكن سيكون من الرائع رؤية بيب من جديد”.

وأضاف: “خضنا تجربة رائعة معًا في بايرن ميونخ، ولكن تلك المرة الأمر يتعلق بإحباطه”.

وقال المدافع النمساوي: “علينا أن نستعد للمباراة القادمة بشكلٍ مثالي، بطبيعة الحال هدفنا هو الوصول للنهائي، وإذا قُمنا بالأمر فإننا سنريد الفوز بالبطولة أيضًا”.

موعد مباراتي الريال ومانشستر سيتي

يذكر أن الريال سيواجه السيتي في إنجلترا في ذهاب نصف النهائي على أرض ملعب الاتحاد يوم الثلاثاء المُقبل، وسيلتقي الفريقان في جولة الإياب يوم الأربعاء المُوافق 4 مايو على أرض ملعب سانتياجو برنابيو.