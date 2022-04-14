توقع يوسف خميس نجم النصر السابق إن نصف نهائي دوري أبطال آسيا عن أندية غرب القارة سيكون بين فريقي الهلال والشباب.

توقع يوسف خميس:

وقال خميس لـ برنامج “المنتصف” المذاع على قناة “الإخبارية”: “إذا صارت الأمور بنفس أداء الفريقين في دور المجموعات، أتوقع أن الهلال وفريق الشباب في دور نصف النهائي للبطولة”.

وأضاف نجم النصر السابق: “مع تقديري واحترامي لكل الأندية المشاركة لكن الهلال هو مرشح قوي للفوز بالنسخة الحالية من دوري أبطال آسيا”.

نتيجة الهلال والشباب في أول جولتين:

وكان الهلال فاز في أول جولتين من دور المجموعات على فريقي الشارقة الإماراتي والريان القطري، بينما فاز الشباب على ناديي مومباي سيتي الهندي والجزيرة الإماراتي”.