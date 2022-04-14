توقع يوسف خميس نجم النصر السابق إن نصف نهائي دوري أبطال آسيا عن أندية غرب القارة سيكون بين فريقي الهلال والشباب.
فيديو | يوسف خميس لـ #المنتصف: #الهلال قوي جدا وهو المرشح الأول لتحقيق #دوري_أبطال_آسيا 2022 pic.twitter.com/pexAmzKKxN
— المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) April 13, 2022
توقع يوسف خميس:
وقال خميس لـ برنامج “المنتصف” المذاع على قناة “الإخبارية”: “إذا صارت الأمور بنفس أداء الفريقين في دور المجموعات، أتوقع أن الهلال وفريق الشباب في دور نصف النهائي للبطولة”.
وأضاف نجم النصر السابق: “مع تقديري واحترامي لكل الأندية المشاركة لكن الهلال هو مرشح قوي للفوز بالنسخة الحالية من دوري أبطال آسيا”.
نتيجة الهلال والشباب في أول جولتين:
وكان الهلال فاز في أول جولتين من دور المجموعات على فريقي الشارقة الإماراتي والريان القطري، بينما فاز الشباب على ناديي مومباي سيتي الهندي والجزيرة الإماراتي”.
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