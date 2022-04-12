بات الدوري الإنجليزي الممتاز، وجهة محتملة لـ الأوروغواني داروين نونيز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنفيكا البرتغالي.

داروين نونيز يقترب من الدوري الإنجليزي:

وقارن نيلسون فيريسيمو المدير الفني لنادي بنفيكا، نجمه الحالي بالبطل السابق جواو فيليكس، حيث غادر الثاني ملعب النور إلى أتلتيكو مدريد مقابل 113 مليون جنيه إسترليني في عام 2019.

وأصبح نونيز قريبًا من مغادرة ملعب النور، معقل الفريق البرتغالي “بنفيكا”، بعد ارتباط اسمه بالانتقال لـ مانشستر يونايتد وآرسنال .

وقال مدرب بنفيكا، في تصريحات صحفية نقلتها صحفية ذا صن البريطانية، عن مستقبل مهاجمه ورسوم الانتقال المحتملة: “داروين لاعب ممتاز، لقد أظهر كل ما لديه وساعد الفريق كثيرًا، وصحيح أن الفريق ساعده كثيرًا، ولكنه لاعب شاب يتمتع بإمكانيات كبيرة”.

وتحدث فيريسيمو، عن أداء الأورغواني، قائلًا: “بالنظر إلى نموه طوال هذا الموسم وأيضًا نتيجة للأداء الذي قدمه في مباريات دوري أبطال أوروبا، فمن الطبيعي أن يثير اهتمام الأندية الأوروبية الكبرى، وسيكون في نهاية هذا الموسم أو الموسم التالي، اعتمادًا على ما أظهره”.

وعن موعد رحيله عن الفريق، أضاف: “من الطبيعي أن يكون هناك توقيت يذهب فيه، الآن فيما يتعلق بالأرقام، آمل كمشجع لبنفيكا أن يغادر لأرقام قريبة من تلك التي كانت لـ جواو فيليكس الذي رحل مقابل 113 مليون جنيه إسترليني”.

الحصيلة التهديفية لـ داروين نونيز:

واستمتع نونيز بموسم مذهل مع بنفيكا هذا الموسم، حيث أحرز لاعب منتخب أوروجواي الدولي 24 هدفًا في 24 مباراة بالدوري، بما في ذلك ثلاث ثلاثيات له هذا الموسم، فضلًا عن انتزع هدفين في كأس أليانز، وهدف ضد ليفربول.