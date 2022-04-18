تعرض البرتغالي برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد لحادث سير بسيارته، وذلك قبل مواجهة نادي ليفربول غدًا في الدوري الإنجليزي.

نجم اليونايتد بخير

وكشفت تقارير عن أن فيرنانديز بخير ولم يتعرض لأي أذى، حيث شارك بصورة طبيعية في تدريبات اليونايتد استعدادًا لمواجهة ليفربول.

وكان برونو فيرنانديز شارك في مباراة مانشستر يونايتد ضد نوريتش سيتي ظهر أول أمس في الدوري الإنجليزي.

وفي سياق آخر، يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية غدًا الثلاثاء قمة ليفربول ومان يونايتد في الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي.

موعد قمة مانشستر يونايتد ضد ليفربول

وستنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ” أنفيلد” معقل الريدز.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين في الدوري الإنجليزي أُقيم يوم 24 أكتوبر الماضي، وانتهى بفوز الريدز بخماسية دون رد في لقاء كان أُقيم على ملعب أولد ترافورد وأحرز فيه المصري محمد صلاح ” هاتريك”، بينما سجل البرتغالي ديوجو جوتا هدفًا والغيني نابي كيتا هدفًا”.