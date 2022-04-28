باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر رمضان 1443 هـ، وبلغ عدد من تم التحقيق معهم 189 متهمًا، فيما أوقفت 43 متهماً، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية ومنهم من أطلق سراحه.

3384 جولة رقابية:

وأوضحت الهيئة أنها نفذت 3384 جولة رقابية وأسفر ذلك عن التحقيق مع عدد من المتهمين وإيقاف آخرين بتهم الرشوة والتزوير، واستغلال النفوذ الوظيفي، وغسل أموال.

وأشارت إلى أن المقبوض عليهم ينتسبون لوزارات “الدفاع، والداخلية، والصحة، والعدل، والتعليم، والشؤون البلدية والقروية والإسكان”.

دعوة للإبلاغ:

ودعت جموع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري عبر وسائل الاتصال الخاصة بالهيئة؛ وذلك لحماية المال العام والحفاظ عليه من الإهدار.