قال المواطن صاحب حادثة سقوط نخلة على سيارته على أحد الطرق بالرياض: إنه تم إلغاء المخالفات.

وأضاف: “حادثة النخلة أصبحت صفرًا.. أتقدم بالشكر لمدير المرور اللواء د. سلمان الجميعي على تواصله ومتابعته لتبعات الحادث الذي تعرضت له، كما أشكر نائب رئيس العمليات بشركة نجم لمسارعته بتشكيل لجنة لتعديل التقرير لتصبح نسبة تحملي صفرًا في المائة والشكر موصول للجميع”.

يذكر أن مواطنًا اشتكى من تحميله مسؤولية حادث النخلة التي سقطت على مركبته أثناء سيرها في أحد طرق الرياض بسبب الرياح الشديدة.

تفاصيل حادث النخلة:

وكانت السيارة تسير في المسار المجاور إلى الجزيرة الوسطى في الطريق، حيث اشتدت الرياح لدرجة اقتلاع النخلة من الأرض وسقطت فوق السيارة.

وأعلن صاحب المركبة نجاته من حادث النخلة، لكنه تساءل عن سبب تحميل شركة نجم له لكافة التلفيات بنسبة 100% بالقول: “سؤالي إلى نجم لماذا تم تحميلي الخطأ بنسبة 100%؟!”.

المرور ونجم يردان:

ورد حساب نجم يهتم بالقول: “يمكنك تقديم اعتراض على الحادث خلال مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ وقوعه عن طريق الموقع الإلكتروني من خلال الرابط، فيما رد المرور السعودي بالقول: إنه سيتم التواصل معه عبر الرسائل الخاصة.