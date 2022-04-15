يستضيف ملعب الأمير محمد بن فهد، مواجهة الفريق الكروي الأول بنادي الفيصلي ونظيره نسف قرشي الأوزبكي، ضمن منافسات الجولة الثالثة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

ويأمل نادي الفيصلي في تحقيق الفوز الثاني في تاريخه، في دور المجموعات الآسيوي، ضد نسف قرشي، متسلحًا بتاريخ مواجهات الفرق السعودية ضد الفريق الأوزبكي.

تفوق الفرق السعودية:

وسبق وتقابل نسف قرشي الأوزبكي، في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، أمام الفرق السعودية، قبل المواجهة التي ستجمعه بالعنابي الليلة.

وتقابل فريق نسف قرشي، ضد الفرق السعودية في أربع مواجهات، جاءت جميعها ضد نادي أهلي جدة، الذي حقق نتائج جيدة ضد الفريق الأوزبكستاني.

لم يتمكن نادي نسف قرشي من الفوز في أول ثلاث مواجهات له ضد النادي الأهلي، حيث نجح الراقي في تحقيق انتصارين، وتعادل وحيد، بينما خسر آخر مواجهة.

موعد مباراة الفيصلي ونسف قرشي:

وتقام مباراة الفيصلي ضد نادي نسف قرشي الأوزبكي، مساء اليوم عند الساعة الحادية عشرة والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب الأمير محمد بن فهد.