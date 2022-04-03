قدمت خبيرة التغذية وجدان قطب عدة نصائح لتفادي المشاجرات الرمضانية التي تحدث نتيجة الضغط العصبي الذي يعاني منه البعض أثناء الصيام.

المشاجرات الرمضانية .. من جانب تغذوي ونفسي#نصائح_رمضانية pic.twitter.com/2IRyrWZi5x

— وجدان قطب أخصائية تغذية (@DietitianWejdan) April 3, 2022

وقالت قطب خلال استضافتها مع قناة الإخبارية إنه ينصح بتأخير السحور اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.

ويفضل تناول أطعمة تشبع وفي نفس الوقت تقلل من إحساس الشعور بالعطش خلال ساعات النهار.

ولفتت إلى أهمية تناول أطعمة تمد الجسم بالماء مثل البطيخ أو تحتوي على الكالسيوم مثل الموز والتمر.