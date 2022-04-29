رشح سعد آل مغني عضو نادي النصر الذهبي السابق، التعاقد مع الجزائري ياسين براهيمي لاعب الريان القطري، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

سبب ترشيح ياسين براهيمي لـ النصر

وقال سعد آل مغني العضو الذهبي السابق بأصفر العاصمة لإدارة مسلي آل معمر: ” اقترح على إدارة النادي ضم الجزائري ياسين براهيمي هذا اللاعب عنده الروح والمهارة”.

ويلعب براهيمي صاحب الـ 32 عامًا مع الريان القطري قادمًا من بورتو البرتغالي في عام 2019.

وكان براهيمي تُوج بلقب كأس الأمم الإفريقية مع منتخب الجزائر في صيف 2019 بـ مصر، كما فاز بلقب كأس العرب مع منتخب بلاده ديسمبر الماضي على حساب منتخب تونس.