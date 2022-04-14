اكتمل عقد المتأهلين إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، وسط منافسة قوية بين الفرق على التأهل إلى المباراة النهائية.

نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

وصعد إلى منافسات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا كل من؛ ريال مدريد وفياريال الإسبانيين، وليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزيين.

ويشهد نصف نهائي دوري أبطال أوروبا حدثًا فريدًا، حيث إنها المرة الأولى في تاريخ البطولة التي يشارك فيها فريقان من إسبانيا وإنجلترا في هذا الدور، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”.

الفرق المتأهلة

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في الفوز على تشيلسي بنتيجة 5/4 بمجموع المباراتين، حيث فاز المرينغي ذهابًا بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يخسر إيابًا بنتيجة 3/2 في اللقاء الذي امتد إلى الأشواط الإضافية.

وفجر الفريق الأول لكرة القدم بنادي فياريال مفاجأة كبرى بالإطاحة بفريق بايرن ميونيخ الألماني بعد الفوز ذهابًا بهدف دون رد، قبل أن يتعادل في الوقت القاتل في مباراة الإياب التي أُقيمت على ملعب “أليانز أرينا”.

وتعادل ليفربول ضد بنفيكا بنتيجة 3/3 إيابًا، ولكنه تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، لفوزه ذهابًا بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما خيم التعادل السلبي على مباراة مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد، ليصعد السيتيزنز بعد فوزه ذهابًا بهدف.

وسيلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضد نظيره مانشستر سيتي في الدور نصف النهائي، فيما سيُلاقي ليفربول فريق فياريال.