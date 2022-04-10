وجه أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري عدة نصائح للإقلاع عن التدخين في رمضان.

الإقلاع عن التدخين

وقال الخضيري: في رمضان يتوقف الشخص عن التدخين 16 ساعة (وما مات ولم يتضرر).

وتابع : اصمد وتحمّل الأعراض أسبوعًا فقط، اصبر واحتسب، وستنجح.

وأضاف أن السيجارة تستنفد الأموال (بعضهم يصرف ألف ريال بالشهر حوالي ربع راتبه) مشيرًا إلى أن السجائر تستهلك الصحة والنضارة، وتصيب المدخن بالعصبية والقلق والتوتر.

وختم بقوله : اتركها لوجه الله ثم لهذه الأسباب وستجد السعادة وتوفير المال.

يذكر أنه في وقت سابق حث ا‏‏ستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، الدكتور خالد النمر، الزوجات على إقناع أزواجهن بالإقلاع عن التدخين.

3 فئات لمساعدة المدخنين

ودعا النمر إلى تضافر جهود 3 فئات لمساعدة المدخنين عن الإقلاع وهم الزوجة والأطباء وزملاء العمل.

وقال النمر: زملاء العمل، اضغطوا على المدخنين بترك التدخين، الزوجة في البيت اضغطي على المدخنين، الأطباء اضغطوا على المدخنين.