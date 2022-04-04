كشف نجم الكرة السعودية، ماجد عبدالله، سبب ندرة المهاجمين السعوديين خلال الفترة الحالية، موجهًا في الوقت ذاته نصيحة للاعبي الأخضر.

ماجد عبدالله يكشف سبب ندرة المهاجمين:

وتحدث ماجد عبدالله عن سبب ندرة المهاجمين، قائلًا: “وجود اللاعبين الأجانب له دور، ولكن المواطنين يجب أن يستفيدوا من الأجنبي”.

وواصل النجم النصراوي تصريحاته قائلًا: “لا يوجد شيء يأتي بسهولة، لكني تضع نفسك ضمن المجموعة مع الأجانب يجب أن تحفر ويكون لديك دافع وتريد اللعب، لا تسأل متى ألعب فقط”.

وتابع: “سنذهب إلى كأس العالم بدون مهاجمين أساسيين يلعبوا في أنديتهم، ونصيحي إلى صالح الشهري وفراس البريكان.. طوروا، قاتلوا، لا تيأسوا، يجب أن يكون لديهم إصرار حتى وإن كان هناك لاعب أجنبي في فريقه ليثبت نفسه ولا يرضى بالواقع”.

نصيحة للاعبي المنتخب السعودي:

واختتم ماجد عبدالله تصريحاته لبرنامج ذات مع سامي الجابر، بتوجيه نصيحة للاعبي المنتخب السعودي، قائلًا: “اهتموا بأنفسكم، وعندما أرى لاعب أساسي في ناديه أكون سعيدًا سواء في النصر أو أي فريق.. أريدكم أن تقاتلون وتكون رؤوسكم كاللاعب الأجنبي”.