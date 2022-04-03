حرص الإسباني روبيرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا، على توجيه رسالة تحذيرية، للنجم البلجيكي إدين هازارد، لاعب فريق ريال مدريد، بشأن المشاركة في بطولة كأس العالم 2022، التي ستقام في قطر.

مدرب بلجيكا يحرض هازارد ولوكاكو على تغيير ناديهما

وتحدث مارتينيز لـ صحيفة أس الإسبانية قائلًا: “لن أحكم أو أقيم أي لاعب إلا بعد الصيف. لأنه ما زال هناك 7 أشهر قبل انطلاق كأس العالم”.

وتابع: “عليك تحليل أداء اللاعبين على المدى القصير وليس الآن، سيكون هناك العديد من اللاعبين الذين سيغيرون أنديتهم هذا الصيف، ستكون لحظة تقييم هازارد ولوكاكو في شهر سبتمبر”.

وأضاف: ” إدين وروميلو لوكاكو لاعبان قد يكون الميركاتو الصيفي فرصة عظيمة لتغيير مسار مسيرتهما الاحترافية”.

نجم بلجيكا يعاني في الريال

ويعاني هازارد بسبب عدم اللعب بصورة منتظمة مع ريال مدريد لكثرة إصاباته، منذ انضمامه إلى الريال في صيف 2019 قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي.