عُرفت منطقة المدينة المنورة منذ القدم بأشهر أنواع النعناع،لما يمتاز به من مذاق طيِّب وجودة عالية،أكسبته شهرة عالمية وعلامة فارقة.

فوائد النعناع

ويستخدم النعناع في إعداد الأطعمة أو المشروبات الساخنة في شهر رمضان ،سواء على وجبة الإفطار ،أم السحور،إذْ يضفي نكهة خاصة ومميزة.

ويفضل الأهالي قطفه من المزرعة بشكل مباشر أو شرائه من المتاجر المعتمدة وأخذه للمنزل لتقديمه على موادهم المتنوعة،خصوصا في شهر رمضان المبارك.

مزارع النعناع في المدينة المنورة

وتنتشر حقول ومزارع النعناع في مواقع مختلفة من المنطقة منها؛أبيار علي، وأبيار الماشي، ووادي الحسا بالقرب من طريق الهجرة الذي اشتهر بالنعناع الحساوي نسبة للوادي، فيما تتعدد أنواع النعناع المديني وهي : المغربي والحساوي والدوش، حيث يلقى إقبالاً كبيراً من من داخل المنطقة وخارجها.