يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مباراته ضد مومباي سيتي الهندي بهدف الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز، لخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ16.

الليوث في مواجهة مومباي سيتي

ويلعب الشباب ضد مومباي سيتي الهندي، مساء يوم غد الجمعة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

الشباب يبحث عن التأهل

ويتصدر الليوث ترتيب المجموعة الثانية في بطولة دوري أبطال آسيا 2022 برصيد 10 نقاط قبل جولتين على نهاية مرحلة المجموعات، وبفارق 6 نقاط عن الجزيرة الإماراتي، مومباي سيتي الهندي والقوة الجوية العراقي.

ويحتاج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب إلى نقطة واحدة فقط من أجل التأهل رسميًا إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا في صدارة مجموعته، ما يحفز اللاعبين لمواصلة التألق.

وظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب العائد للمشاركة في دوري أبطال آسيا بعد غياب 7 سنوات، بشكل مميز في النسخة الحالية، ليعادل أفضل انطلاقة له في البطولة القارية عامي 2009 و2013.

ويتأهل إلى منافسات دور الـ16 في غرب آسيا، الفريق الحاصل على المركز الأول في الخمس مجموعات، بالإضافة إلى أفضل ثلاث فرق متواجدة في المركز الثاني.